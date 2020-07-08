Москва, , 15:03 — REGNUM Вашингтон готовится к конфликту с любой страной, которая отстаивает собственные интересы. Об этом 8 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Египта, ЮАР и ДРК.

«Это плохо. Это плохо для самих Соединенных Штатов», — считает глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров обратил внимание, что в диалоге с Москвой представители США пытаются заменить термин «стратегическая стабильность» на термин «стратегическое соперничество».

Министр добавил, что подобный подход может быть связан с предвыборной кампанией в США, так как внимание избирателей необходимо отвлечь от внутренних проблем.

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