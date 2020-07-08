Пекин, , 15:09 — REGNUM Тесное стратегическое взаимодействие России и Китая в условиях современной быстро меняющейся международной обстановки является необходимым. Об этом 8 июля заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.

«Современная международная обстановка меняется очень быстро, Китай и Россия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, тесные стратегические контакты и взаимодействие крайне необходимы», — заявил председатель КНР.

Также он отметил, что Китай и далее готов к оказанию взаимной поддержки России, к совместному выступлению против вмешательства извне, а также к защите государственного суверенитета, безопасности, интересов развития каждой страны и общих интересов двух стран.

«Китайская сторона готова проводить тесную координацию и взаимодействие с Россией в ООН и в других многосторонних форматах, защищать принцип многосторонности, выступать против гегемонии и политики односторонних действий, сообща защищать международную справедливость», — сказал Си Цзиньпин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Россия и Китай сумели выстроить эффективный диалог по вопросам стратегической безопасности.

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