Джакарта, , 14:58 — REGNUM На онлайн-заседании Совета Безопасности ООН по миссии по сохранению мира и прав человека Индонезия рассказала о важности роли сил ООН в поддержании мира в разгар пандемии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Ожидается, что миссия по сохранению мира сможет помочь странам, затронутым конфликтом, укрепить их потенциал в усилиях по поощрению и защите прав человека», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия подчеркнула важность тесной координации между всеми компонентами миссии ООН с заинтересованными сторонами и местным государственным гражданским обществом в деле поощрения и защиты прав человека. В этой связи Индонезия также подчеркнула, что миротворческие силы должны быть не только оснащены достаточными знаниями и потенциалом, но также должны быть обеспечены оборудованием и инфраструктурой.

Известно, что заседание проходило под председательством министра обороны Германии. Целью встречи было изучение роли миротворческой миссии ООН в эффективном продвижении и защите прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля 2020 года на территории Индонезии подтвердили 68 079 случаев заражения SARS-CoV-2 и 3359 случаев смерти.

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