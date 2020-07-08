Рим, , 14:58 — REGNUM Около 500 работников компаний сферы транспорта Италии в среду, 8 июля, приняли участие в митинге в одном из терминалов римского аэропорта «Фьюмичино».

Участники акции отметили, что из-за эпидемии и ограничений многие из них в марта 2020 года не получали зарплату и что исчерпаны средства и в «кассе взаимопомощи».

«Этот кризис — только для рабочих», — гласил один из плакатов.

Участники акции призвали правительство оказать реальную помощь отрасли, сильно пострадавшей от эпидемии и ограничений, в частности — обеспечить постоянную занятость и постоянный доход работников стратегической для страны транспортной сферы.

По данным на 7 июля, в Италии умерли 34 899 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 30 (днем ранее — на 8). Выздоровели 192 815 человек, за день этот показатель увеличился на 574 (днем ранее — на 133). Число подтвержденных носителей выросло на 138 (днем ранее — на 208). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 241 956. В настоящее время заражены 14 242 человека — на 467 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.