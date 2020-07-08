Пхеньян, , 14:53 — REGNUM Председатель Госсовета КНДР посетил Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне по случаю 26-й годовщины со дня смерти основателя северокорейского государства и своего деда — Ким Ир Сена. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын возложил цветы к подножию статуй двух предыдущих руководителей, установленных в центральной зале дворца.

Известно, что главу Северной Кореи сопровождали руководители партии и государства, включая глава президиума Верховного народного собрания КНДР, председатель кабинета министров и заместитель председателя Госсовета.

Отметим, что после прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын ежегодно посещал мавзолей, за исключением 2018 года.