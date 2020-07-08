Москва, 8 июля 2020, 14:51 — REGNUM Полиция и Национальная гвардия США могут не прислушаться к призывам губернатора штата Джорджия Брайана Кемпа, который пообещал задействовать до тысячи военнослужащих для наведения порядка в Атланте. Об этом 8 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Олег Барабанов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кемп заявил о своём решении объявить чрезвычайное положение в Атланте (американский штат Джорджия) и повторно ввести национальную гвардию в город из-за беспорядков.
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