Москва, , 14:51 — REGNUM Полиция и Национальная гвардия США могут не прислушаться к призывам губернатора штата Джорджия Брайана Кемпа, который пообещал задействовать до тысячи военнослужащих для наведения порядка в Атланте. Об этом 8 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Олег Барабанов.

«Губернатор Джорджии похож на молодого Рейгана. Тоже строит из себя. Он может, конечно, призывать и всё, что угодно. Но, строго говоря, государство не защитило американскую полицию в первый же день после Миннесоты. Полицейские стали изгоями. И логика была примерно та же самая, когда Янукович не защитил «Беркут», — сказал Барабанов. — И зачем американской полиции и американской Нацгвардии, которых втоптали в грязь и которых сажают на 15 лет за то, что они выполняют свой профессиональный долг, зачем им слушаться Кемпа?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кемп заявил о своём решении объявить чрезвычайное положение в Атланте (американский штат Джорджия) и повторно ввести национальную гвардию в город из-за беспорядков.

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