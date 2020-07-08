Киев, , 14:50 — REGNUM На Украине сегодня, 8 июля, обсуждают заявление и. о. министра энергетики страны Ольги Буславец, которая сообщила, что при подборе кадров в министерство иногда прибегает к помощи гороскопа и полагается на собственную интуицию.

Об этом она сказала в интервью «Экономической правде».

«Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции… потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть», — сказала Буславец.

Политик, депутат Рады минувшего созыва Борислав Береза в своем комментарии задается встречным вопросом:

«А карты Таро, хиромантию, нумерологию и гадания на кофейной гуще она пробовала использовать для этого? Может, на Кабмин стоит пригласить шамана с бубном? Ну, чтоб он злых духов выгнал. Или ещё чего-то своими танцами добился».

Береза отмечает, что после подобных новостей начинаешь понимать, почему в стране такая печальная ситуация.

ИА REGNUM напоминает, что Буславец стала и. о. министра энергетики Украины в апреле 2020 года. Ее кандидатуру не стали выносить на голосование в Раду, опасаясь негативного результата, и назначили на должность указом правительства.