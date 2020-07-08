Москва, , 14:54 — REGNUM Немедленное прекращение боевых действий является единственным путём для урегулирования ситуации в Ливии. Об этом заявил 8 июля глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.

Он подчеркнул, что урегулирование возможно исключительно после того, как стороны конфликта прекратят огонь и откажутся от попыток продвигать свои вооруженные отряды. При этом Лавров выразил сожаление, что констатация «очевидного факта об отсутствии военного решения у ливийского конфликта не претворяется в практические дела».

Глава российской дипломатии назвал разумным предложение спикера правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилы Салеха о формировании таких органов государственной власти, в которых были бы представлены все три исторических района Ливии.

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