Москва, , 14:42 — REGNUM Украинская сторона настойчиво отказывается подтверждать Минские соглашения, одобренные Советом Безопасности ООН. Об этом сегодня, 8 июля, на пресс-конференции, которая состоялась в формате видеосвязи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о продолжающихся контактах в рамках «нормандского формата» и о состоявшейся 4 июля в Берлине встрече политических советников глав государств «Нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция).

«Она (встреча — прим. ИА REGNUM) вновь подтвердила, что украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости, одобренные СБ ООН», — подчеркнул глава МИД РФ.

Он добавил, что на «прямой вопрос наших представителей, прямого ответа не поступило».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Берлине состоялись переговоры политических советников глав государств «Нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина и Франция). Как заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, добиться прорыва по украинскому вопросу в ходе встречи не удалось.

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