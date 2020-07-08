Москва, , 14:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о ярмарках вина, произведенного в странах ЕАЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Разрешается проведение ярмарок вина в нестационарных объектах. Отдельно прописывается возможность бесплатной дегустации продукции.

Ряд норм касается рекламы вин и шампанского. Сейчас реклама вина, произведенного в государствах — членах ЕАЭС из выращенного на территории государств винограда, разрешается только на выставках пищевой продукции и выставках организаций общественного питания.

В настоящее время нормативно-правовое регулирование розничной продажи алкогольной продукции не позволяет организовывать специализированные мероприятия, направленные на продвижение винодельческой продукции.

В ходе дискуссии отметили, что нет запрета продавать на таких ярмарках сельхозпродукцию.

«Должна продаваться другая продукция, одно лишь вино продавать на ярмарке — будет странное мероприятие», — отметил замглавы Минпросторга Виктор Евтухов.

Напомним, членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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