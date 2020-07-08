Первомай КПРФ

Ярославский обком КПРФ тоже попробует получить помещения от мэрии Ярославля в безвозмездное пользование. Об этом корреспондентусообщил первый секретарь обкома партии

Ярославль, , 14:32 — REGNUM Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля муниципалитет Ярославля принял решение передать партии «Коммунисты России» в безвозмездное пользование помещение площадью 126,4 квадратных метра на улице Комсомольской.

«Мое мнение такое — власть делает все, чтобы растить спойлера КПРФ. А спойлер нужен только для того, чтобы наносить удары по КПРФ. КПРФ платит немалые деньги в бюджет города за аренду муниципальных площадей на улице Жукова. Попробуем тоже подать заявление о безвозмездном пользовании. Посмотрим, будет ли мэрия соблюдать равенство партий», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне городские власти приняли решение о том, что политические партии и их региональные представительства могут получать городское имущество в безвозмездное пользование. Первым этим правом воспользовались «Коммунисты России».

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