Джакарта, , 14:25 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева не смогла подтвердить новости о том, что министерство сельского хозяйства Индонезии рассматривает возможность сотрудничества с российской компанией Aptar Pharma по производству эвкалиптового ожерелья против коронавируса, сообщает Sindonews.

«У меня нет информации об этом сотрудничестве. Конечно, я читала новости об эвкалиптовом ожерелье», — заявила Людмила Воробьева на пресс-конференции 8 июля 2020 года.

«Если есть лекарство от коронавируса, конечно, это хорошо, но я не могу это подтвердить, я не знаю о сотрудничестве с российскими фармацевтическими компаниями», — продолжила посол России в Индонезии.

Ранее агентство по исследованиям и развитию министерства сельского хозяйства Индонезии сообщило, что работает с зарубежными партнерами, такими как Kobayashi, фармацевтическая компания из Японии, и Aptar Pharma из России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посол России в Индонезии заявила, что контракт о запланированной Индонезией покупке Су-35 продолжается.

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