Прага, , 14:16 — REGNUM Министерство обороны Чехии не отреагировало на задержание советника главы государственной корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. От комментариев в ведомстве пока отказались.

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«Министерство обороны в данный момент не будет каким-либо образом комментировать», — приводит РИА Новости слова главы пресс-службы ведомства Яны Цехмайстеровой.

Напомним, ранее от комментариев по этому делу отказался и первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Как сообщало ИА REGNUM, советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, ранее работавший журналистом в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости», был задержан 7 июля в Москве по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он передавал одной из спецслужб НАТО информацию, составляющей гостайну.

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При этом адвокат Сафронова уточнил, что его подзащитный, по версии следствия, был завербован чешскими спецслужбами в 2012 году, в 2017 году передал им военно-технической информацию о поставках вооружения для стран Африки. При этом сведения также оказались в распоряжении США.

В настоящее время Сафронов арестован по решению суда. Под стражей он будет находиться до 6 сентября.

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