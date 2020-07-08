Самара, , 14:10 — REGNUM Главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Армен Бенян назначен на должность министра здравоохранения Самарской области. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Азаров на заседании регионального правительства, 8 июля передает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона пожелал Армену Беняну успехов и вручил ему удостоверение министра.

Сообщается, что согласно подписанному Дмитрием Азаровым постановлением о назначении, Армен Бенян приступает к работе в новой должности с 8 июля.

По словам главы области, Армен Бенян ранее возглавлял Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д.Середавина, которая является базовым предприятием областного здравоохранения. Он имеет огромный опыт работы в системе здравоохранения Самарской области в жесткие периоды. В период чемпионата мира по футболу Армен Бенян возглавил практически всю работу областной системы здравоохранения по медицинскому обеспечению мероприятий ЧМ. И в условиях пандемии коронавируса он также проявил себя как опытный управленец и вдохновитель трудового коллектива.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр транспорта Архангельской области отправлен в отставку