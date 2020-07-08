Москва, , 14:04 — REGNUM Двусторонние российско-чешские контакты на высоком или высшем уровне пока не планируются, заявил 8 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили оценить отношения России и Чехии на фоне последних событий. Это, например, подозрение советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче чешским спецслужбам секретной информации.

Песков назвал отношения с Чехией в последнее время омрачёнными «известными событиями с определенными недружественными шагами», говоря о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

На общем фоне отношений это сказалось негативно, однако Россия стремится иметь добрые связи со всеми странами, в том числе с Чехией, добавил он.

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