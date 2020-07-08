Москва, , 13:50 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России планирует провести круглый стол с участием политических партий и экспертами, чтобы обсудить новые формы голосования на выборах в сентябре. Об этом 8 июля сообщили председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК может предложить меры и процедуры для голосования, которые обеспечивали бы полную безопасность наших граждан.

«Прежде, чем мы примем такое окончательное решение, мы должны в свое ближайшее время провести круглый стол с партиями со всеми, — сказала Памфилова. — Приглашаем всех представителей партий для обсуждения этой проблемы и всех экспертов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Памфилова заявила, что многодневное голосование на выборах, которые запланированы на осень 2020 года в России, проводить не предполагается.

При этом, по её словам, полностью идея голосования в течение нескольких дней, например, двух — трёх не исключается.

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