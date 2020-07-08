Джакарта, , 13:49 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что контракт о запланированной Индонезией покупке Су-35 продолжается, сообщает Sindonews.

Людмила Воробьева отметила, что запланированная покупка Индонезией 11 российских истребителей Су-35, которая была отменена из-за угрозы санкций со стороны США, состоится.

«Нет, этот план не был отменен, поскольку мы знаем, что контракт был подписан, надеюсь, он будет реализован. Существует угроза санкций со стороны США, в этом нет ничего нового», — заявила посол России в Индонезии в ходе пресс-конференции 8 июля 2020 года.

«США угрожают ввести санкции против страны, которая покупает российскую оборонную технику, но на самом деле это не мешает нашим партнерам и друзьям покупать технику из России, которая является очень рентабельной и хорошего качества», — отметила Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Индонезии заявила, что по состоянию на апрель в общей сложности 6000 граждан России хотели вернуться на родину с острова Бали в разгар пандемии.

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