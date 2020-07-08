Москва, 8 июля 2020, 13:48 — REGNUM В рамках подготовки к отчету правительства РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту изучить практику применения принятых законов с точки зрения подготовки подзаконных актах, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
«Давайте мы поручим профильному комитету изучить вопрос правоприменительной практики с точки зрения издания подзаконной базы, нормативных актов. И до отчета правительства нам необходимо этот вопрос будет заслушать на заседании Совета Думы, с тем, чтобы мы могли бы эту информацию направить председателю правительства. Это очень серьезный вопрос», — заявил Володин.
Отчет о деятельности правительства РФ представит премьер-министр Михаил Мишустин 22 июля.
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