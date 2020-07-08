Москва, , 13:47 — REGNUM Журналист кремлевского пула имеет возможность собирать «чувствительную информацию». Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам. «Если он завербован спецслужбами НАТО, такое исключать нельзя, конечно», — ответил Песков.

Вместе с тем работа президентского пула организована таким образом, что нарушение закона о государственной тайне исключается, сказал представитель Кремля. Он добавил, что знает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, как талантливого журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Иван Сафронов, работавший журналистом в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», был задержан по подозрению в государственной измене.

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