Москва, , 13:46 — REGNUM Очередной саммит в нормандском формате может состояться вскоре, если будут выполнены парижские договоренности. Об этом заявил 8 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, при выполнении парижских договоренностей возможно скорое проведение саммита по урегулированию украинского конфликта с участием лидеров России, Украины, Франции и ФРГ. Об этом можно говорить однозначно, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что следующий нормандский саммит может пройти в августе после того, «как будет понятно, что выполнен «Париж». Предыдущий саммит руководителей стран «Нормандской четверки» состоялся в Париже в декабре 2019 года.

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