Москва, , 13:37 — REGNUM Пока у России и Китая недостаточно потенциала, чтобы совместными контрмерами отвадить США от политики диктата и санкций, но главное — это политическая установка на это, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 8 июля, комментируя информацию о переговорах заместителей министров иностранных дел России и Китая.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в ходе телефонном разговора Сергей Вершинин и Ма Чжаосюй рассмотрели «задачи продолжения и укрепления взаимодействия стран при обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес, на ведущих международных площадках».

Речь шла, в частности, о ситуации в Йемене и Сирии, борьбе с распространением коронавируса. Также обсуждались некоторые другие вопросы, в том числе о недопущении применения односторонних санкций, особенно в период пандемии.

«В содержании данного разговора вижу ещё одно подтверждение укрепляющегося российско-китайского взаимодействия в области внешней политики. В современном мире это взаимодействие служит важным стабилизирующим фактором.

В том, как был построен этот разговор, в наборе тем, в формулировках официального сообщения о нём мне видится присутствие третьей стороны: противника наших стран — США. Американо-китайские отношения сегодня обострены в высшей степени. Наша политика, само существование России в независимом качестве для американского политического истеблишмента обоих направлений — это красная тряпка. В таких обстоятельствах желание Москвы и Пекина тесно координировать свои действия тем более понятно.