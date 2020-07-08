Берлин, , 13:46 — REGNUM Директор по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии МИД Германии Михаэль Зиберт поприветствовал решение правительства Грузии отрыть границы для пяти стран Евросоюза. Об этом он 8 июля написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Грузия отменила ограничения на поездки для Германии и других четырех стран ЕС — Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. Это заслуживающий приветствия шаг к нормализации сообщения со всеми государствами Евросоюза», — отметил Зиберт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Тбилиси объявили о безоговорочном открытии границы со странами Евросоюза, которые включили Грузию в список стран, которые считаются безопасными с точки зрения заражения коронавирусом.

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