Москва, , 13:35 — REGNUM За пять рабочих дней в общественные приемные Председателя партии Дмитрия Медведева с вопросами о защите трудовых прав обратились около пяти тысяч человек. Итоги недели тематических приемов, которые в регионах проходили с 29 июня по 3 июля, подвела председатель Комиссии Президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

С обращениями граждан работали более полутора тысяч депутатов различного уровня

«Прошлая неделя приемов показала, что люди в условиях продолжающегося в ряде регионов режима ограничений нуждаются в правовой поддержке. Поэтому к нам присоединились не только Ассоциация юристов России, Торгово-промышленные палаты и Опора России, но и региональные отделы пенсионного обеспечения, профсоюзы и департаменты труда и занятости населения, а также другие партнерские организации и ведомства», — отметила Жанна Одинцова.

По ее словам, ряд обращений удалось решить непосредственно в течение прошедшей недели приемов. К примеру, во Владимирской области супругу заявительницы, главе многодетной семьи, по итогам обращения в приемную «Единой России» произвели перерасчет назначенного пособия по безработице. В июне — августе 2020 года оно будет выплачиваться пропорционально количеству детей в возрасте до 18 лет, воспитывающихся в семье заявительницы, из расчета 3000 рублей за каждого ребенка.

В Ростовской области заявителю был увеличен срок выплаты пособия, так как из-за пандемии службы занятости не смогли помочь ему в поиске работы. В Тульской области матери двух несовершеннолетних детей по договоренности с работодателем удалось установить комбинированный режим работы — специфика ее работы такова, что ее можно выполнять как в офисе, так и дома без ущерба для процессов.

В ходе приемов поступали предложения к законопроекту об изменении Трудового кодекса, который «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине июня.

«Граждане предложили внести изменения в классификатор профессий, что даст дополнительные правовые гарантии целому ряду сотрудников, например, логопедам. Поступили предложения об организации отпусков для родителей детей-инвалидов в том числе и после достижения ими совершеннолетия. Одно из предложений касалось изменения понятия «последний рабочий день», чтобы люди могли своевременно вставать на учет как безработные и т.д. Мы передадим эти инициативы Председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву и в нашу фракцию в Госдуме, в том числе, для доработки законопроекта об изменениях в Трудовой кодекс ко второму чтению», — заключила Жанна Одинцова.