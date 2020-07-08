Москва, 8 июля 2020, 13:35 — REGNUM За пять рабочих дней в общественные приемные Председателя партии Дмитрия Медведева с вопросами о защите трудовых прав обратились около пяти тысяч человек. Итоги недели тематических приемов, которые в регионах проходили с 29 июня по 3 июля, подвела председатель Комиссии Президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.
С обращениями граждан работали более полутора тысяч депутатов различного уровня
По ее словам, ряд обращений удалось решить непосредственно в течение прошедшей недели приемов. К примеру, во Владимирской области супругу заявительницы, главе многодетной семьи, по итогам обращения в приемную «Единой России» произвели перерасчет назначенного пособия по безработице. В июне — августе 2020 года оно будет выплачиваться пропорционально количеству детей в возрасте до 18 лет, воспитывающихся в семье заявительницы, из расчета 3000 рублей за каждого ребенка.
В Ростовской области заявителю был увеличен срок выплаты пособия, так как из-за пандемии службы занятости не смогли помочь ему в поиске работы. В Тульской области матери двух несовершеннолетних детей по договоренности с работодателем удалось установить комбинированный режим работы — специфика ее работы такова, что ее можно выполнять как в офисе, так и дома без ущерба для процессов.
В ходе приемов поступали предложения к законопроекту об изменении Трудового кодекса, который «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине июня.