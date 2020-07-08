Киев, , 13:29 — REGNUM Нынешняя власть Украины хочет ограничить оппозиции участие в местных выборах, которые должны пройти осенью этого года, заявил на брифинге 8 июля экс-президент страны Петр Порошенко.

Бывший глава Украины выступил перед своими сторонниками возле Печерского суда Киева, где рассматривается одно из его дел, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко охарактеризовал «зеленую власть» как «неопытных, мстительных, мелких и ничтожных людей», которые, к тому же, организовали «зеленую волну российской пятой колонне внутри Украины».

Также он сообщил, что накануне Печерский суд Киева принял решение продлить срок расследования в его отношении еще на три месяца, добавив, что соответствующее решение было принято ночью:

«Потому что все дрянные и мелкие дела они делают ночью».

Политик считает, что все эти действия преследуют цель «ограничить лидера оппозиции Порошенко проводить избирательную кампанию», потому что на следующей неделе будут объявлены местные выборы, которые должны состояться в конце октября.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня суд должен избрать для Порошенко меру пресечения по делу о возможно незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) страны. Всего в настоящий момент Порошенко фигурирует более чем двух десятках дел, которые расследуют различные силовые ведомства.