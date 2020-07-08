Москва, , 13:23 — REGNUM Дело советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, который проходит фигурантом по уголовному делу о госизмене, не относится к президентской тематике. Об этом сегодня, 8 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относиться к суду.

«Идёт следствие, предстоит суд, — добавил Песков. — Почему мы априори исходим из какого-то недоверия?»

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Как сообщало ИА REGNUM, советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, ранее работавший журналистом в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости», был задержан 7 июля в Москве по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он передавал одной из спецслужб НАТО информацию из области военно-технического сотрудничества, обороны и безопасности, составляющей гостайну. В настоящее время Сафронов арестован по решению суда.

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