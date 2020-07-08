Москва, , 13:19 — REGNUM Законопроект о штрафах за нарушения при оповещении населения об обработке пестицидами внесло в Госдуму заксобрание Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Вводится штраф за нарушение порядка оповещения населения близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработке площади, о запланированных работах по применению пестицидов и (или) агрохимикатов. Максимальная сумма составит 100 тыс. рублей.

Оповещения населения позволит упорядочить отношения, складывающиеся в процессе проведения работ по обработке сельскохозяйственных и лесных растений химическими средствами защиты от вредителей и болезней, и будет способствовать более эффективному обеспечению прав и законных интересов населения близлежащих с обрабатываемыми площадями населенных пунктов, а также предупреждению и пресечению правонарушений в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, отмечают авторы.