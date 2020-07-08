Москва, , 13:19 — REGNUM В администрации президента России не обсуждали вопрос о переносе Дня России с 12 июня на 1 июля, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Оно (предложение о переносе — примечание ИА REGNUM) новое, каких-либо обсуждений в Кремле не ведется», — сказал пресс-секретарь, комментируя идею переноса праздника на день голосования по поправкам к Конституции РФ.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.

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