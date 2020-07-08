Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий правила хранения агрохимикатов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля. Речь не идет о ядохимикатах, имеются в виду минеральные удобрения и регуляторы роста, уточнил замглавы Минпромторга Илья Иванов в ходе дискуссии.

Согласно поправкам, разрешается в границах водоохранных зон хранение агрохимикатов на территориях портов, за пределами границ прибрежных защитных полос.

Отдельно разрешается хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях портов.

Одновременно в перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня включается проектная документация специализированных хранилищ агрохимикатов, планируемых к размещению в границах водоохранных зон на территориях портов.

«Инициатива поможет решить поставленную президентом задачу по увеличению экспорта отечественной продукции», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас перевалка находится в Прибалтике, возмущен он.

«Почему мы до сегодняшнего дня кормим прибалтийские страны. А они еще нам там высказывают свою критику, и постоянно какие-то гадости звучат из их уст», — указал Володин.

Ко второму чтению законопроект будет доработан, в частности, предлагается не распространять закон на речные порты и речные водоохранные зоны, потому что пресная вода используется для бытовых нужд.

Вместе с тем единодушной поддержки законопроекта в Госдуме нет. В КПРФ допускают, что в приморских регионах инициатива вызовет напряжение, в частности, депутат Госдумы Михаил Осадчий (КПРФ) не сомневается в реакции жителей Туапсе (Краснодарский край).

Что касается Псковской области, то представитель Минпромторга сообщил о строительстве «химического кластера», который позволит компенсировать потери от сокращения объемов грузовых железнодорожных перевозок.

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