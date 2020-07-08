Новосибирск, , 13:10 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 8 июля, сообщил об основных принципах нового распределения обязанностей в администрации региона. Соответствующее постановление о внесённых изменениях Травников подписал ранее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Текущая ситуация показывает как наши преимущества, так и резервы, — подчеркнул глава области. — В целом нет претензий к работе команды и каждого члена правительства. Тем не менее, я вижу необходимость дополнительной настройки структуры управления. И соответствующие решения уже подготовлены».

Первый блок изменений связан с перераспределением полномочий между заместителями губернатора и заместителями председателя правительства.

Так, Юрий Петухов останется первым заместителем главы региона, руководителем новосибирской администрации, но его функционал дополняется.

Игорь Яковлев, оставаясь министром региональной политики, становится также заместителем председателя правительства, курирующим вопросы региональной политики и подчиняющимся непосредственно губернатору.

Перераспределяется функционал и в блоке, который курирует заместитель губернатора области Сергей Нелюбов.

Ирина Мануйлова назначена заместителем губернатора.

Первый заместитель глав региона Юрий Петухов осуществляет общую координацию деятельности заместителей: Сергея Нелюбова, Василия Смирнова и Ирины Мануйловой.

Второй блок изменений касается назначений на вакантные должности. Так, Лев Решетников назначен на должность министра экономического развития области, а Наталья Ярославцева — на должность министра культуры Новосибирской области.