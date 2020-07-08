Москва, , 13:07 — REGNUM Начальники генеральных штабов Вооруженных сил России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили по телефону обстановку в Сирии и Ливии. Об этом 8 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки 6 июля отметили восемь нарушений перемирия в арабской республике.

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