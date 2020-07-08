8 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Реализуемая властями Приднестровья стратегия и тактика борьбы с коронавирусом совершенно адекватна той угрозе, которая от него исходит. А крикливые заявления молдавских политиков — ни что иное как попытка использовать коронавирусную истерию, чтобы в очередной раз обвинить Приднестровье в сепаратизме и в «насилии» над людьми.

Илья Галинский, , 13:39 — REGNUM В последние недели со стороны официальных представителей Молдавии в адрес Приднестровья стали звучать обвинения по поводу якобы введения ограничения свободы передвижения граждан и так называемой самоизоляции. Мол, Приднестровье в нарушение договоренностей установило дополнительные пограничные посты на границе с Молдавией, запрещает своим гражданам пересекать эту границу, даже если они работают в молдавских учреждениях (были озвучены данные, согласно которым 95 врачей, живущих в Приднестровье, но работающих в Молдавии, не могут пересечь границу). При этом представители Кишинёва забывают напомнить, что из числа заболевших на территории их страны 2542 человека — это медицинские работники. Зачем же приднестровцам так рисковать, разрешая врачам завозить инфекцию? Вице-премьер-министр Молдавии по реинтеграции Кристина Лесник даже обратилась совместно с министром обороны в молдавский парламент, чтобы тот принял по отношению к Приднестровью меры в части проводимой им внутренней политики. Причем данные заявления делаются полностью в отрыве от чрезвычайных обстоятельств, которые вынудили приднестровские власти к этим и другим радикальным действиям.

Молдавия и Приднестровье

Речь, безусловно, идет об обрушившейся на страны мира пандемии коронавируса, которая привела к тому, что большинство государств ввели на своей территории жесткий карантин для спасения жизни и обеспечения здоровья своих граждан. Каждая страна выбирает свой путь защиты от эпидемии. Приднестровье выбрало свой — режим чрезвычайного положения, причем сделав это более оперативно, чем Молдавия. Этот процесс получил условное название «самоизоляция». Иначе говоря, Приднестровье изолировалось от Молдавии для того, чтобы сберечь жизни своих граждан. Молдавия же в силу задержки принятия действенных решений по борьбе с коронавирусом вошла в число наиболее зараженных стран Европы в перерасчете на количество населения. В последние дни количество вновь заразившихся в Молдавии (без Приднестровья) составляло 350−400 человек в день — абсолютный рекорд.

В этих новейших условиях Приднестровье, руководствуясь здравым смыслом и рекомендациями ВОЗ, было вынуждено закрыть границу с Молдавией, разрешая ее пересекать только особым категориям граждан и транспортным средствам, в первую очередь тем, кто обеспечивает жизнеобеспечение Республики. Ну и, разумеется, транзитным пассажирам, дипломатическим работникам и др.

Граница есть граница, даже если Молдавия ее не признает. В данном контексте Приднестровье и Молдавию действительно разделяет полноценная граница, оборудованная всеми необходимыми атрибутами, включая стационарные и подвижные посты приднестровских пограничников. И пограничники, как и в любом другом государстве, обязаны защищать свою страну от вторжения извне, от различных врагов и всяких других напастей. К таким напастям относится и коронавирус, который проникает на территорию Приднестровья в основном через «путешествующих» граждан Молдавии. Буквально на днях очаг инфекции был обнаружен в стенах Ново-Нямецкого монастыря, где священнослужители свободно общались со своими коллегами и прихожанами из Молдавии. Поэтому борьба с проникновением вируса на территорию Приднестровья — это тоже своеобразная война, и война бескомпромиссная. А во время войны, и это аксиома, меняются законы, правила общежития, ограничиваются некоторые права и свободы.

Пограничный пост в Приднестровье Mgb.gospmr.org

Давайте посмотрим, как боролось с коронавирусом в последние месяцы большинство стран мира, какие ограничения там вводились. Скажем, в Китае, Австралии и других странах целые многоэтажные дома, кварталы и города наглухо закрывались от внешнего мира, по периметру стояли вооруженные солдаты, не допускавшие общения с находившимися в осаде жителями. Двери подъездов вообще заваривали, а пищу людям передавали через маленькие окошки. И это длилось не день, не два, не неделю, а буквально месяцы. И драконовские меры дали положительные результаты. Эпидемия начала отступать и гаснуть. Самое интересное, что люди, там находившиеся, не митинговали, не провоцировали власти, а сознательно и добровольно соглашались на самоизоляцию. Там же, где царила анархия, где кричали о нарушении прав и свобод, ситуация с распространением коронавируса принимала катастрофические последствия — как, например, в США.

Да, следует признать, что все мы в Приднестровье находимся в одинаковой нелегкой ситуации. В чем-то мы вынуждены себя ограничивать, например, в поездках на море, в общении с друзьями, в вылетах за рубеж, в нормальном учебном процессе, в нарушении привычного ритма жизни. Однако надо понимать, что это временные неудобства, которые просто необходимы для защиты здоровья людей. И может быть поэтому в Приднестровье от коронавируса умерло всего 47 человек, в то время как в Молдавии 598. Этот пример весьма показателен с точки зрения того, что в закрытии приднестровской границы нет ни йоты политики — лишь забота о людях. Видя позитивный результат принятых мер, власти Приднестровья 16 июня отменили режим ЧП, но сохранили ряд ограничений, действуя в системе постепенного смягчения карантина.

Сотрудник пограничной службы Приднестровья в маске и перчатках Mgb.gospmr.org

Но если Приднестровье пойдет на поводу у молдавских политиков, требующих открытия границы и отмены карантина, его, очевидно, ожидает всплеск заболевания коронавирусом и множество новых смертей. С этим столкнулся ряд государств мира, которые слишком рано отменили ограничения — например, Израиль. В свою очередь, Австралия, опасаясь новой вспышки коронавируса, закрыла страну для въезда туристов вплоть до 2021 года.

Именно поэтому, с нашей точки зрения, выработанная и реализуемая властями Приднестровья стратегия и тактика борьбы с коронавирусом совершенно адекватна той угрозе, которая от него исходит. А все крикливые заявления молдавских политиков — ни что иное, как попытка в очередной раз обвинить Приднестровье в сепаратизме, в «насилии» над людьми, в нарушении их прав. Вместо этого Кишинёву следовало бы вспомнить о практике добрососедства, не блокировать поставки медикаментов в Приднестровье, вернуться к работе Постоянного совещания в формате «5+2» как к действенному переговорному механизму урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, который по вине Молдавии не работает уже почти четыре года.