Москва, , 13:01 — REGNUM Нормы Конституции обязывают Госдуму изменить работу, скрыться за спиной у правительства РФ не получится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня нормы Конституции нас обязывают к другому построению работы. Поэтому давайте с вами до отчета правительства (22 июля) проанализируем в рамках профильных комитетов все такие вопросы, где что у нас залежалось, четыре, два года и более. Где-то есть актуальная повестка. И обсудим все это с председателем правительства. Мы должны выйти на другие отношения с правительством», — отметил Володин.

Он уточнил качество взаимодействие.

«Более, с одной стороны, партнерские, а с другой стороны — больше надо требовать. Не прикрываться тем, что кто-то из правительства нам не внес эти законопроекты, несколько лет они лежат. А потом еще будут несколько лет не издаваться подзаконные акты. Об этом речь идет. Поэтому председателям профильных комитетов надо осознать, что это совершенно другой уровень работы», — сказал спикер Госдумы.

Он призвал к работе на опережение.

«На опережение. Только тогда мы с вами сможем выйти из кризиса экономического в 2021 году, о чем президент говорит. Сейчас уже это к нам. Не закроемся за спиной правительства, что они не дают, не присылают, не согласовывают», — подчеркнул Володин.

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