Владимир, , 13:01 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 7 июля представил отчёт о своей работе с момента избрания перед депутатами Законодательного собрания области. Как сообщает ИА REGNUM, заседание прошло в онлайн-формате.

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области после четырёхчасовой дискуссии с губернатором назвали его работу неэффективной, указав на «слишком позитивную» информацию в отчёте. В частности, такое решение поддержали фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Фракция ЛДПР высоко оценила работу главы региона, фракция КПРФ в лице единственного депутата отказалась от голосования.

В итоге большинством голосов депутаты приняли к сведению отчет, но признали неэффективной работу губернатора по ряду направлений. Устранить недостатки и проинформировать об этом депутатов губернатора обязали до 1 марта 2021 года.

«Огромное количество задач стоит сейчас перед Владимирской областью. Безусловно, сегодняшнее выступление вскрыло те характерные проблемы, те недостатки, которые сегодня, к сожалению, есть. И самое главное, самое важное — понимать эти недостатки и проблемы. В моем представлении постановление, которое внесла сегодня фракция ЕР по отчету губернатора, и есть та попытка проанализировать хотя бы частично те проблемы, которые есть сегодня в регионе, и совместно с губернатором попытаться найти выходы из создавшегося положения, — прокомментировал решение депутатов председатель заксобрания Владимир Киселев.