Владимир, 8 июля 2020, 13:01 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 7 июля представил отчёт о своей работе с момента избрания перед депутатами Законодательного собрания области. Как сообщает ИА REGNUM, заседание прошло в онлайн-формате.
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области после четырёхчасовой дискуссии с губернатором назвали его работу неэффективной, указав на «слишком позитивную» информацию в отчёте. В частности, такое решение поддержали фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Фракция ЛДПР высоко оценила работу главы региона, фракция КПРФ в лице единственного депутата отказалась от голосования.
В итоге большинством голосов депутаты приняли к сведению отчет, но признали неэффективной работу губернатора по ряду направлений. Устранить недостатки и проинформировать об этом депутатов губернатора обязали до 1 марта 2021 года.