Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Возможность новой встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном не исключил президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью журналистке Грете Ван Сустерен для телекомпании Grey Television, выдержки из которого приводит «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

«Я понимаю, что они (власти Северной Кореи — прим. ред.) хотят встретиться, и мы бы сделали это в том случае, если бы я думал, что это будет полезно», — заявил Трамп.

При этом в ответ на вопрос журналистки о том, насколько могла бы быть продуктивна такая встреча, американский лидер отметил, что у него «хорошие отношения» с Ким Чен Ыном и потому такая встреча могла бы получиться продуктивной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июня, стало известно, что заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн, во время своего выступления на телеконференции в Вашингтоне, сообщил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына едва ли состоится до ноябрьских американских президентских выборов.