Новосибирск, , 12:56 — REGNUM Дальнейшая криминализация деяния, определяемого как «публичное оскорбление», говорит о намерении власти усилить контроль за публичной сферой, считает новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Сергей Бирюков «Контроль за той сферой, где (прежде всего в социальных сетях и блогосфере) нередко звучат негативные оценки тех или иных политических решений и действий, приобретающие персонифицированную форму — что выражает умонастроения определённой части российского общества. Стремление понятное и в целом объяснимое. Однако предпочтение ограничительных мер технологиям «мягкой силы» представляется отнюдь не всегда целесообразным».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла первом чтении законопроект, уточняющий понятие «оскорбление» и повышающий штрафы. В частности, планируется существенно повысить штрафы за оскорбление через СМИ, в соцсетях и в интернете, а также в ходе публичного выступления. Максимальный штраф на граждан вырастет до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — до 100 тыс. рублей.