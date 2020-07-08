Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Руководители США не хотят вести переговоры о контроле над ядерными вооружениями, и это — демонстрация их внешнеполитического кредо: «мы настолько сильны, что никто нам не страшен и никто нам не указ», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 8 июля, комментируя высказывания представителя министерства иностранных дел Китая Фу Цуна.

Как сообщалось ранее, директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР заявил, что Китай готов принять предложение США и принять участие в переговорах по контролю за ядерным вооружением, но только в том случае, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.

С предложением включить все ядерные арсеналы России и Китая в новое соглашение по контролю над вооружением ранее выступал спецпредставитель президента США Маршал Биллингсли. Официальный представитель МИД КНР тогда отмечал, что предложение о привлечении Китая к этим переговорам абсурдно и представляет собой попытку переложить ответственность на других.

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«Китайский дипломат озвучил известную и прочно аргументированную позицию Китая по этим переговорам. У Китая мощные вооружённые силы, они имеют и ядерную составляющую, но она не идёт в сравнение ни с ядерными вооружениями США, ни с ядерными вооружениями нашей страны. Не берусь сравнивать их с ядерными вооружениями Великобритании и Франции, но, думаю, сам принцип расширения числа участников переговоров о контроле над ядерными вооружениями требует и их участия.

Вести переговоры о контроле над ядерными вооружениями американцы явно не хотят. Это, на мой взгляд, не столько позиция, оставляющая за США свободу рук в данной сфере, сколько демонстрация их своеобразного современного внешнеполитического кредо: мы настолько сильны, что никто нам не страшен и никто нам не указ. Действуя в этом ключе, США уничтожили Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ракетах средней и меньшей дальности, заявили о выходе из Договора по открытому небу, подрывают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия, а также Конвенцию о запрещении химического оружия, отказываются ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний…

Выпады Вашингтона против нас как якобы «злостного нарушителя» разоруженческих договорённостей или Китая как «упрямца», из-за позиции которого новые договорённости «невозможны», это даже не фиговый листок — это часть другой, пропагандистской, войны.