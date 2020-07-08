Ростов-на-Дону, , 12:48 — REGNUM Региональное отделение партии «Справедливая Россия» представило кандидата в губернаторы Ростовской области. На пост главы региона выдвинут депутат городской думы Ростова-на-Дону Алексей Лященко. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

На сайте муниципального парламента указано, что 47-летний депутат Ростовской-на-Дону гордумы двух созывов с 2000 года является помощником депутата Госдумы РФ Михаила Емельянова («Справедливая Россия»). Лященко возглавляет комиссию по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию и малому предпринимательству.

ИА REGNUM напоминает, что 7 июля региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло своим кандидатом на пост губернатора Ростовской области действующего главу региона Василия Голубева.

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