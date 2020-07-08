Москва, , 12:47 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на расширение использования цифровых технологий при регистрации объектов интеллектуальных прав, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Заявитель сможет прилагать к материалам заявки (на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, на государственную регистрацию товарного знака) трехмерные модели заявляемых объектов в электронной форме. Эти модели будут использоваться при проведении Роспатентом экспертизы заявленных результатов интеллектуальной деятельности, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Это позволит упростить и ускорить процедуру регистрации путем использования алгоритма распознавания и сопоставления представленных трехмерных моделей с имеющимися в государственных реестрах объектов интеллектуальных прав, обеспечивая поиск схожих объектов», — отметил парламентарий.

Устанавливается, что охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, будут выдаваться в электронной форме. При этом сохраняется возможность заявителя получить документы по своему желанию на бумажном носителе.

Новые нормы предлагается вводить в действие по истечении полугода после официального опубликования закона.