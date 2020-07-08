Киев, , 12:46 — REGNUM Правительство Украины старается максимально оперативно предоставлять ЕС всю информацию о ситуации с коронавирусом, чтобы содействовать скорейшему открытию границ.

Об этом по итогам соответствующих консультаций в Брюсселе 7 июля прессе заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Вместе с тем, она выразила мнение, что «чуда не произойдет» и скорого открытия границ точно не будет.

«Я тут не буду оптимистичной. Не произойдет чуда, и мы не проснемся в одно прекрасное утро с открытыми границами по всей территории ЕС. Это процесс постепенный», — цитирует чиновницу «Укринформ».

Она подчеркнула, что это процесс диалога не только в Брюсселе, «но также диалога на двустороннем уровне».

«У нас происходит мощная дипломатическая работа. Сегодня мы достигли договоренности о более оперативном обмене статистическими данными и информацией», — сказала Стефанишина.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнение, что ЕС в ближайшее время откроетграницыдля граждан Украины. Он пообещал, что дипломатическое ведомство будет работать с европейскими коллегами, «чтобы как только Украина впишется в нормативы, мы сразу получили этот «зеленый свет» со стороны ЕС».