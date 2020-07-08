Москва, , 12:48 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком информацию о её назначении послом в одном из государств. Об этом она заявила 8 июля РИА Новости.

«Я сколько себя помню, всё время мне приходилось что-то такое про себя опровергать», — сказала Захарова.

Она отметила, что раньше такие сведения называли слухами, теперь именуют фейками. Кому-то такая дезинформация интересна, кто-то в это играет, добавила Захарова, уточнив, что может только посочувствовать таким людям.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент России Владимир Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. После этого в Telegram и СМИ появились сообщения о том, что её назначат послом в одной из стран.

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