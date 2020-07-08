Москва, , 12:47 — REGNUM Рядом стран предпринимаются попытки спекуляций на тему пандемии коронавирусной инфекции для продвижения своих узких, корыстных интересов за счет других. Об этом 8 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии переговоров с главами МИД дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.

По словам главы российского МИД, в настоящее время видно, что кроме решения связанных с пандемией коронавируса проблем во всем мире, в сложившейся ситуации проявляются недостатки нынешней системы международного глобального управления.

«И в ситуации, когда всем нам нужно объединяться против общей угрозы, некоторые наши коллеги на международной арене, к сожалению, пытаются спекулировать на нынешней ситуации, пытаются продвигать свои узкокорыстные интересы за счет интересов других», — заявил Лавров.

Также он добавил, что такие попытки включают в себя продолжение усилий по смене неугодных режимов и по вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

Кроме этого, глава МИД РФ указал, что в настоящее время видны попытки подрыва универсальной системы международного права, основанного на принципах устава ООН, и попытки внести «некий порядок, основанный на правилах», вместо указанных правовых международных норм.

«Мы убеждены, что все эти усилия по продвижению односторонних интересов вредны, наносят серьезный ущерб общим интересам международного сообщества, которые требует консолидации и солидарности», — отметил Лавров, добавив, что именно такой подход в минувшем году продемонстрировали на саммите Россия и страны Африки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эпидемиологическая обстановка и конкретные предложения о проведении недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке повлияют на формат участия России.