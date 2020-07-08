Хараре, , 12:56 — REGNUM Около 20 000 человек отписались от президента Зимбабве Эммерсон Мнангагвы в социальной сети Твиттер в знак протеста против действий правительства страны. Об этом передает местный новостной портал ZimLive.

По информации репортеров, таким образом оппозиционные активисты запустили кампанию «гражданского неповиновения». Решение о создании данной кампании было принято оппозицией после разгона демонстрации против углубления экономического кризиса в стране на прошлой неделе.

Журналисты отмечают, что подписчиками президента в Твиттере до массовых отписок были около 565 000 человек. Пресс-секретарь Мнангагвы Джордж Чарамба заявил, что президент не обеспокоен тем, что «фейки» больше не подписаны на него.

Кампанию «гражданского неповиновения» поддержали как оппозиционеры, так и активисты гражданского общества, которые вышли на общенациональные акции протеста 31 июля с требованием отставки Мнангагвы. Ранее силовики уже пресекали подобные акции протеста.