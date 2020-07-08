Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) готовится выдвинуть своих кандидатов на выборах во всех регионах, если там не будут согласованы единые кандидаты. Об этом 8 июля рассказал журналистам председатель парламентской фракции от ЕНД Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Оппозиционер отметил, что его партия готова идти на «уступки союзникам» из оппозиции, но в большинстве случаев не удается договориться. Как рассказал Гоциридзе, в Тбилиси ЕНД уступило и не стала выдвигать своих кандидатов в шести из восьми мажоритарных округах, но два из них до сих пор не поделены оппозиционными партиями. В других регионах договориться у оппозиционных партий тоже не получилось.

«Мы готовимся к выборам, и с большой вероятностью, если не будет редких исключений, «Национальное движение» выдвинет кандидатов во всех регионах», — сказал Гоциридзе.

Стоит отметить, что переговоры о единых кандидатах от оппозиции на парламентских выборах, намеченных в Грузии на 31 октября идут с марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В партии Бурджанадзе заявили, что уверены в успехе на выборах-2020