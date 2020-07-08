Джакарта, , 12:30 — REGNUM Россия и Индонезия договорились подписать меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в разработке вакцины и лекарства против коронавируса, сообщает Sindonews.

Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что меморандум о взаимопонимании будет подписан в ближайшее время.

В июне 2020 года министерства здравоохранения России и Индонезии провели видеоконференцию для обсуждения путей совместной работы над разработкой препарата и вакцины от коронавируса.

«Стороны решили подписать меморандум о взаимопонимании между двумя странами и «дорожную карту» о том, как объединить усилия в этой области, в надежде на подписание меморандума в ближайшем будущем», — заявила Людмила Воробьева во время пресс-конференции 8 июля 2020 года.

По словам посла, российские компании, разрабатывающие лекарства, также оказывали гуманитарную помощь Индонезии, чтобы помочь справиться с коронавирусом.

«Некоторые лекарства, которые мы использовали для борьбы с COVID-19, были отправлены в Индонезию», — заявила Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Индонезии подтвердили 68 079 случаев заражения SARS-CoV-2 и 3359 случаев смерти.

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