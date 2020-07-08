Киев, , 12:21 — REGNUM Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева (занимала этот пост при президентстве Петра Порошенко) призвала МВФ «заморозить» сотрудничество с Киевом и потребовать досрочно погасить кредиты.

Об этом она заявила в интервью изданию The Central Banker, фрагменты из которого сегодня, 8 июля, публикуют центральные украинские СМИ.

На такой шаг, по мнению Гонтаревой, МВФ должен пойти из-за увольнения с поста главы НБУ Якова Смолия 3 июля. Она предполагает, что президент Зеленский назначит новым главой регулятора человека из окружения олигарха Игоря Коломойского.

«Я не удивлена, что он (Яков Смолий) ушел: давление стало невыносимым. Давление было постоянным, как со стороны правительства, так и со стороны союзников Коломойского в парламенте», — отмечает Гонтарева.

Она напоминает, что все транши МВФ предоставлялись Украине под гарантии, что центральный банк будет оставаться независимым, и экономические реформы будут продолжаться.

«Если эти условия не выполняются, МВФ должен потребовать от Украины досрочно вернуть предоставленные ранее кредиты», — подчеркнула экс-глава НБУ. В завершение она заявила, что команда Зеленского «обманула МВФ».»Они подождали, пока поступит первый транш от МВФ, а после этого начали давить на Смолия», — резюмировала Гонтарева.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада уволила Якова Смолия с поста главы НБУ 3 июля. До этого, 1 июля, Смолий подал заявление об отставке, заявив о «политическом давлении» на него. В офисе президента еще не определились, кто может занять вакантное место. До начала ротации, в июне, Украина и МВФ подписали новую программу сотрудничества на 5 млрд долларов, и Киев уже получил по этой программе первый транш в 2 млрд долларов.