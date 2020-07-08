Москва, , 12:20 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий охотникам регулировать численность животных на угодьях, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Закон расширяет круг лиц, наделенных правом охотиться для регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. Такое право получают охотники, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре.

Сейчас отстрелом животных могут заниматься только работники заключивших охотхозяйственное соглашение юрлица или индивидуального предпринимателя, выполняющие обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового договора.

При этом в законе прописывается, что проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юрлицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения, а в общедоступных охотничьих угодьях — органами государственной власти в пределах их полномочий.