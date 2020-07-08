Москва, , 12:19 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий переходный период для передачи «Роскосмосу» имущества, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

До 1 января 2026 года продлевается переходный период, установленный для осуществления процедур передачи госкорпорации «Роскосмос» федерального имущества в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

Сейчас переходный период установлен на пять лет и заканчивается 13 июля 2020 года.

Роскосмос наделяется полномочиями по осуществлению от имени РФ прав собственника имущества в отношении государственных унитарных предприятий, а также функций учредителя и прав собственника имущества в отношении федеральных государственных учреждений.