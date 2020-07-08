Тбилиси, , 12:28 — REGNUM Партия «Нино Бурджанадзе — Единая Грузия» зарегистрирована, как самостоятельная политическая сила и на выборах не будет объединяться ни с какими другими партиями. Об этом 7 июля рассказал журналистам представитель партии Гигла Барамидзе, сообщает «Общественное телевидение».

Политик рассказал, что партия зарегистрирована в центральной избирательной комиссии и получила третий номер.

«Наша политическая сила уверена в поддержке общественности и успехе, которого мы достигнем вместе с вами на выборах 2020 года», — сказал Барамидзе.

Напомним, партия «Единое национальное» движение призвала другие оппозиционные партии объединиться на выборах, а при голосовании на мажоритарных участках выставить против членов правящей партии «Грузинская мечта» единых кандидатов.