Москва, , 11:57 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены обратиться в МВД и Минтранс с просьбой рассмотреть возможность использования свидетельства о регистрации транспортного средства в электронном виде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР)

«Будет отправлено обращение в МВД и Минтранс о том, чтобы рассмотрели возможность использования свидетельство о регистрации ТС в электронном виде. Сегодня такая возможность есть при использовании полиса ОСАГО», — сказал Нилов.

В целом, уверен парламентарий, Россия придет к тому, чтобы у водителей находилось как можно меньше бумажных документов.

«Мы в обязательном порядке придем к тому, чтобы у водителя на руках было как можно меньше документов, а всё находилась в гаджетах. И соответственно электронный вид того же СТС может содержать QR-код или штрих-код, который будет подтверждать возможность управлять тем или иным автомобилем конкретным собственником, и тем самым избавит от необходимости возить с собой бумажный документ как это в своё время было с рукописными доверенностями», — рассуждает Нилов.