Москва, , 12:04 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка и конкретные предложения о проведении недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке повлияют на формат участия России. Об этом заявила 8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости.

По её словам, Москва ориентируется не на традиции или свои пожелания, а на заявления самой ООН, её секретариата и генерального секретаря. Политической недели не будет в традиционном формате, но как именно она пройдёт — вопрос к секретариату.

«А что касается сентября, то будем ждать конкретных предложений от организации», — сказала Захарова об участии российской делегации.

Она добавила, что работа ООН в период пандемии коронавируса продолжается и в самой штаб-квартире, и в рамках делегаций. В отношении мероприятий в ООН ориентируются на эпидемиологическую обстановку.

Как сообщало ИА REGNUM, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН запланирована на 22−29 сентября.

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